Форвард Илья Платонов подписал контракт с БК "Самара"

Кандидат в национальную сборную Илья Платонов продолжит карьеру в БК "Самара". Контракт с форвардом подписан на два сезона.
Платонов родился 31 июля 1998 года. Рост 199 см.
Выступал за юношеские, молодежную, фарм- и основную команды "Локомотива-Кубань" (2014-2020), "Нижний Новгород" (2020-2022) и МБА (2022/2023).
Включен в символическую пятерку "Финала восьми" Единой молодежной лиги ВТБ (2018).
Бронзовый призер Кубка России (2023).
Выступал за молодежную сборную России на чемпионате Европы U20 (2017).
В феврале 2023 г. дебютировал за национальную сборную России.
В сезоне-2022/2023 в составе МБА принял участие в 29 матчах Единой Лиги ВТБ, в которых в среднем набирал 7,1 очка и делал 4,4 подбора.
Последние комментарии
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!
Домашние стены помогают всегда.