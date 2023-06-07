Форвард Илья Платонов подписал контракт с БК "Самара"

Кандидат в национальную сборную Илья Платонов продолжит карьеру в БК "Самара". Контракт с форвардом подписан на два сезона.

Платонов родился 31 июля 1998 года. Рост 199 см.

Выступал за юношеские, молодежную, фарм- и основную команды "Локомотива-Кубань" (2014-2020), "Нижний Новгород" (2020-2022) и МБА (2022/2023).

Включен в символическую пятерку "Финала восьми" Единой молодежной лиги ВТБ (2018).

Бронзовый призер Кубка России (2023).

Выступал за молодежную сборную России на чемпионате Европы U20 (2017).

В феврале 2023 г. дебютировал за национальную сборную России.

В сезоне-2022/2023 в составе МБА принял участие в 29 матчах Единой Лиги ВТБ, в которых в среднем набирал 7,1 очка и делал 4,4 подбора.



