В Самаре ликвидировали пожар на ул. Водопроводной

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В среду, 7 июня, примерно в 4:26, начался пожар на ул. Водопроводной, 5 в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.