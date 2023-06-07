В пяти районах области планируется отключение света с 8 по 16 июня

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
08.06.2023 с 9-00 до 17-00
Борский район
с. Заплавное (ул.Чернонебовка)
09.06.2023 с 9-00 до 17-00
Борский район
с. Заплавное (ул.Чернонебовка)
09.06.2023 с 13-00 до 16-00
Красноярский район
с. Светлое Поле
с. Колодинка
с. Киндяково
с. Висловка
КП "Искра"
с. Ветлянка
СНТ "Светлопольские дачи"
СНТ "Буровик"
с. Городцовка
п. Жареный Бугор
п. Family парк
п. Шишки
ОАО "Самаранефтегаз"
ДОБ "Салют"
ДОЛ "Космос"
п. Эко-парк
СДТ "Сосёнки"
13.06.2023 с 9-00 до 16-00
Кошкинский район
с. Грачевка
14.06.2023 с 9-00 до 16-00
Кошкинский район
с. Б. Романовка
с. М. Романовка
д. Починовка
14.06.2023 с 10-00 до 16-00
Исаклинский район
д. Ганькин Матак
с. Новое Ганькино (ул.Советская, ул. Центральная).
15.06.2023 с 10-00 до 16-00
Исаклинский район
д. Ганькин Матак
с. Новое Ганькино (ул.Советская, ул. Центральная).
15.06.2023 с 9-00 до 16-00
Кошкинский район
с. Андреевка
с. Ерандаево
15.06.2023 с 10-00 до 17-00
Ставропольский район
с. Ягодное (ул. Манежная, ул. Сосновая, ул. Абрикосовая, ул. Майская, ул. Энтузиастов, ул. Яблоневая, ул. Русичей, ул. Родниковая, ул. Заволжская, ул. Центральная, ул. Автозаводская, ул. Тенистая, ул. Грибная, ул. Рябиновая, ул. Самарская, ул. Газовиков, ул. Солнечная, ул. Ставропольская, ул. Радужная, ул. Кленовая, ул. Пушкинская, ул. Степная, ул. Южная, ул. Березовая, ул. Ново-Северная, ул. Виноградная, ул. Тольяттинская, ул. Журавлиная, ул. Жигулевская, ул. Энергетиков, пр-д Зеленый, ул. Песочная, ул. Закатная, ул. Луговая, ул. В. Полевая, пр-д Южный, пр-д Восточный, ул. Тенистая)
15.06.2023 с 10-00 до 17-00
Ставропольский район
с. Подстепки (ул. Подстепкинская)
16.06.2023 с 10-00 до 16-00
Исаклинский район
д. Малое Микушкино
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.
Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
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