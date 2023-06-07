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Страхование Финансы

Выгодно купить лекарства теперь можно через приложение "ВСК страхование"

САМАРА. 7 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Страховой Дом ВСК добавил в мобильное приложение "ВСК страхование" возможность приобрести лекарства по выгодной цене. Этот сервис обеспечит для клиентов удобство и экономию при покупке необходимых медицинских препаратов.

После онлайн-консультации с врачом в приложении "ВСК страхование" пациенту автоматически придет уведомление с предсобранной корзиной лекарств, актуальных для лечения. Там же можно будет сравнить цены в ближайших аптеках, оплатить заказ со скидкой и оформить самовывоз или доставку на дом. Кроме того, если клиент будет нуждаться в лекарствах, назначенных ранее, он сможет легко заказать их также удобно, перейдя по баннеру в приложении.

Медицинские препараты предоставит партнер ВСК, маркетплейс аптечных товаров "Ютека". Этот сервис сотрудничает с ведущими аптечными сетями почти в 600 городах России. Пациенты смогут оперативно найти необходимые лекарства в аптеках по всему городу и сравнить цены на них, а также воспользоваться услугами доставки на дом.

"Развитие информационных технологий в медицинской сфере стало уже миссией для ВСК. Наша "Цифровая клиника" пользуется спросом у клиентов компании. Ранее мы запустили сервис, в котором медицинская служба помогает застрахованным и их родственникам найти и доставить труднодоступные лекарственные средства. Теперь мы с учетом потребностей клиентов разработали эффективный способ приобретения любых лекарств, чтобы сделать процесс выздоровления более эффективным и менее затратным. Мы видим, что сервис особенно интересен для тех, кто привык получать услуги онлайн, каждый из воспользовавшихся новой функцией консультировался с врачами в "Цифровой клинике" в среднем три раза", — отметил Олег Витько, заместитель генерального директора по медицинскому страхованию Страхового Дома ВСК.

Гид потребителя

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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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