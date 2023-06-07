Выгодно купить лекарства теперь можно через приложение "ВСК страхование"

Страховой Дом ВСК добавил в мобильное приложение "ВСК страхование" возможность приобрести лекарства по выгодной цене. Этот сервис обеспечит для клиентов удобство и экономию при покупке необходимых медицинских препаратов.
После онлайн-консультации с врачом в приложении "ВСК страхование" пациенту автоматически придет уведомление с предсобранной корзиной лекарств, актуальных для лечения. Там же можно будет сравнить цены в ближайших аптеках, оплатить заказ со скидкой и оформить самовывоз или доставку на дом. Кроме того, если клиент будет нуждаться в лекарствах, назначенных ранее, он сможет легко заказать их также удобно, перейдя по баннеру в приложении.
Медицинские препараты предоставит партнер ВСК, маркетплейс аптечных товаров "Ютека". Этот сервис сотрудничает с ведущими аптечными сетями почти в 600 городах России. Пациенты смогут оперативно найти необходимые лекарства в аптеках по всему городу и сравнить цены на них, а также воспользоваться услугами доставки на дом.
"Развитие информационных технологий в медицинской сфере стало уже миссией для ВСК. Наша "Цифровая клиника" пользуется спросом у клиентов компании. Ранее мы запустили сервис, в котором медицинская служба помогает застрахованным и их родственникам найти и доставить труднодоступные лекарственные средства. Теперь мы с учетом потребностей клиентов разработали эффективный способ приобретения любых лекарств, чтобы сделать процесс выздоровления более эффективным и менее затратным. Мы видим, что сервис особенно интересен для тех, кто привык получать услуги онлайн, каждый из воспользовавшихся новой функцией консультировался с врачами в "Цифровой клинике" в среднем три раза", — отметил Олег Витько, заместитель генерального директора по медицинскому страхованию Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.