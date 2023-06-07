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Банк "Открытие" запустил для бизнеса прямые платежи в индийских рупиях

САМАРА. 7 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В "Бизнес-портал" — интернет-банк для малого и среднего бизнеса — добавлены новые сервисы. Теперь клиенты могут расплачиваться с контрагентами в индийских рупиях.

Клиентам банка "Открытие", ведущим внешнеэкономическую деятельность, стали доступны прямые валютные платежи контрагентам-нерезидентам в индийских рупиях. Рупии для расчетов можно выбрать в форме платежа в иностранной валюте. При заполнении валютного перевода в индийских рупиях банк автоматически проверяет корректность полей на соответствие требованиям индийского регулятора и дает подробную подсказку, как снизить риски возврата средств.

Покупка INR будет доступна клиентам после открытия дополнительного счета в индийских рупиях — это можно сделать дистанционно. При обмене валюты курс будет включать комиссию за операцию.

"Открытие" стал одним из первых банков, предоставивших бизнесу возможность проводить платежи в индийских рупиях. Развитие расчетов в национальных валютах поможет бизнесу приобрести новые международные связи.

Банк "Открытие" входит в Группу ВТБ и внесен в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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