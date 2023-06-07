Зеленый свет для инвесторов: в Самарской области выросли инвестиции в основной капитал

За первый квартал текущего года инвесторы Самарской области вложили в основной капитал 72,6 млрд рублей, что на 5,9 млрд больше, чем за аналогичный период прошлого года. Еще в 2018 году объем инвестиций в основной капитал не превышал 265 млрд рублей, по итогам 2022 года эта цифра выросла на 70% и вплотную приблизилась к 450 миллиардам.

По поручению Губернатора Дмитрия Азарова, все крупные инвестиционные проекты сопровождаются персонально с предоставлением куратора от областного Правительства. Таким образом, оперативно оказывается содействие в реализации проектов — регион помогает бизнесу как на стадии обсуждения, так и после запуска предприятий.

"Перед нами стоит колоссальная по своей значимости задача, поставленная Президентом — добиться к 2030 году роста инвестиций не менее чем на 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года. Для ее решения делается немало уже сейчас", — подчеркнул глава региона в своем Послании депутатам и жителям Самарской области.

Сейчас в регионе на разной стадии реализации находятся более 250 крупных проектов многих отраслевых направленностей с общим объемом инвестиций 1,4 трлн рублей.

"Мы видим, как бизнес в условиях меняющейся экономической ситуации активно адаптируются под новые вызовы: занимает высвобождающиеся ниши, выходит на новые рынки, меняет поставщиков, приобретает новых партнеров, — пояснил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Власти региона также гибко подходят к взаимодействию с инвесторами в новых условиях. Мы развиваем действующие и разрабатываем новые инструменты поддержки, подготавливаем и строим новые индустриальные парки для производств, активно участвуем в развитии новых секторов экономики, например, создание кластера беспилотной авиации в Самарской области. Реализуются крупные государственно-частные инфраструктурные проекты, которые позволяют активнее развивать целые отрасли. Например, транспортную логистику, электронную торговлю, строительство и производство строительных материалов, производство продуктов питания и напитков, фармацевтику, автокомпоненты и многое другое".

По словам министра, инвестиции — это вклад бизнеса в развитие региона, в благополучие и улучшение качества жизни его граждан. Налоги, которые поступают в бюджет от деятельности инвесторов идут на развитие региона, строительство новых общественных пространств, соцобъектов, образование, науку и так далее.

"Правительство региона крайне заинтересовано в новых инвестиционных проектах и сделает все возможное, чтобы они успешно реализовывались", — подытожил Дмитрий Богданов.