В Самарской области полицейского обвинили во взятках за неучтенный алкоголь

Следственный комитет закончил работу по уголовному делу бывшего заместителя начальника отдела уголовного розыска отдела МВД России по Безенчукскому району Сергея Запольского. Обвинительное заключение 7 июня утвердила прокуратура.

Силовики подозревают Запольского в коррупции. По версии следствия, произошло примерно следующее. Запольский проводил рейд по увеселительным заведениям в Безенчукском районе. Вместе с коллегами он приехал в бар "Хорошо сидим" на ул. Чапаева в Безенчуке. Он должен был выяснить, не продают ли в баре алкоголь несовершеннолетним, нет ли там находящихся в розыске и не торгуют ли там алкоголем без лицензии.

Запольский обнаружил в баре открытую бутылку рома объемом 0,5 литра, которая была не учтена надлежащим образом в Единой государственной автоматизированной информационной системе. Но вместо оформления должным образом нарушения, Запольский решил получать взятки от индивидуального предпринимателя Голубевой. Полицейский вызвал предпринимательницу к себе в участок. Женщина явилась в служебный кабинет Запольского.

"По версии следствия, Запольский предложил Голубевой передавать ему взятку в 10 тыс. руб. ежемесячно за общее покровительство, а именно за непринятие им мер за нарушения в предпринимательской деятельности, отсутствие плановых и внеплановых проверок в кафе-баре "Хорошо сидим", — рассказали силовики.

Дальше, по данным следствия, Запольский получал через своего подчиненного Просвиркина, который не был посвящен в детали происходящего, взятки по 10 тыс. восемь раз. Также Запольский получил девять раз взятки через другого подчиненного — по фамилии Марченко. Однажды взятку передала ему лично Голубева.

В итоге в отношении Запольского возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки в значительном размере"). Теперь Запольскому грозит лишение свободы на срок до шести лет со штрафом. Материалы на днях должны передать на рассмотрение в суд.