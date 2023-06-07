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Преступления Происшествия

В Самарской области полицейского обвинили во взятках за неучтенный алкоголь

САМАРА. 7 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Следственный комитет закончил работу по уголовному делу бывшего заместителя начальника отдела уголовного розыска отдела МВД России по Безенчукскому району Сергея Запольского. Обвинительное заключение 7 июня утвердила прокуратура.

Силовики подозревают Запольского в коррупции. По версии следствия, произошло примерно следующее. Запольский проводил рейд по увеселительным заведениям в Безенчукском районе. Вместе с коллегами он приехал в бар "Хорошо сидим" на ул. Чапаева в Безенчуке. Он должен был выяснить, не продают ли в баре алкоголь несовершеннолетним, нет ли там находящихся в розыске и не торгуют ли там алкоголем без лицензии.

Запольский обнаружил в баре открытую бутылку рома объемом 0,5 литра, которая была не учтена надлежащим образом в Единой государственной автоматизированной информационной системе. Но вместо оформления должным образом нарушения, Запольский решил получать взятки от индивидуального предпринимателя Голубевой. Полицейский вызвал предпринимательницу к себе в участок. Женщина явилась в служебный кабинет Запольского.

"По версии следствия, Запольский предложил Голубевой передавать ему взятку в 10 тыс. руб. ежемесячно за общее покровительство, а именно за непринятие им мер за нарушения в предпринимательской деятельности, отсутствие плановых и внеплановых проверок в кафе-баре "Хорошо сидим", — рассказали силовики.

Дальше, по данным следствия, Запольский получал через своего подчиненного Просвиркина, который не был посвящен в детали происходящего, взятки по 10 тыс. восемь раз. Также Запольский получил девять раз взятки через другого подчиненного — по фамилии Марченко. Однажды взятку передала ему лично Голубева.

В итоге в отношении Запольского возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки в значительном размере"). Теперь Запольскому грозит лишение свободы на срок до шести лет со штрафом. Материалы на днях должны передать на рассмотрение в суд.

Гид потребителя

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