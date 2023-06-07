Художественный музей откроет выставку к 85-летию Вадима Сушко

В пятницу, 9 июня, в Самарской художественном музее откроется выставка Вадима Сушко "Художник на празднике жизни" (12+).
Выставка посвящена 85-летию со дня рождения и 60-летию творческой деятельности художника.
Вадим Сушко родился в 1938 г. в Самаре. В 1973 г. он стал одним из основателей Самарского художественного училища, где преподавал живопись и композицию.
У Сушко есть яркая, своеобразная, узнаваемая манера, которая позволяет сочетать в одном произведении черты экспрессии и яркой декоративности.
Последние десятилетия художник живет в Винновке на берегу Волги. Винновские работы Сушко — это не только пейзажи. Его интересует народный быт — субботние баньки, гуляния на Масленицу, вся "карусельная" и балаганная культура российской глубинки.
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