Жителей области предупреждают о возможных включениях сирен

В Самарской области с 8 по 15 июня будут проводиться приемочные испытания комплексной системы экстренного оповещения. Об этом сообщает региональный департамент информационных технологий и связи.
"В ходе испытаний возможно тестовое краткосрочное включение сиренно-речевых установок в отдельных районах Самары 8 и 9 июня, Новокуйбышевска - 8 июня, Тольятти, Жигулевска, Сызрани - 14 июня, Отрадного - 15 июня, в Кинельском и Нефтегорском районах - 15 июня. Просим жителей при звуках сиренно-речевых установок сохранять спокойствие!" - отмечается в сообщении.
Последние комментарии
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.