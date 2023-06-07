Жителей области предупреждают о возможных включениях сирен

В Самарской области с 8 по 15 июня будут проводиться приемочные испытания комплексной системы экстренного оповещения. Об этом сообщает региональный департамент информационных технологий и связи.

"В ходе испытаний возможно тестовое краткосрочное включение сиренно-речевых установок в отдельных районах Самары 8 и 9 июня, Новокуйбышевска - 8 июня, Тольятти, Жигулевска, Сызрани - 14 июня, Отрадного - 15 июня, в Кинельском и Нефтегорском районах - 15 июня. Просим жителей при звуках сиренно-речевых установок сохранять спокойствие!" - отмечается в сообщении.