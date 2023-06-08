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Общество

В первом квартале 2023 года самарцы реже рожали и чаще разводились

САМАРА. 8 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области число родившихся с января по март 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 1,2%. Число умерших сократилось на 16,3%, превымив число родившихся в 1,9 раза (в январе–марте 2022 года — в 2,2 раза). Об этом сообщает Самарастат.

"Устойчивым и долговременным фактором сокращения населения остается естественная убыль. В январе–марте 2023 года естественная убыль населения наблюдалась во всех городах и районах Самарской области за исключением Волжского района", — отмечается в сообщении.

С января по март в регионе родилось 5949 человек (в 2022 г. — 6023), умерло 11071 (против 13225 в 2022 г.), в том числе детей до года — 31 (против 29 в прошлом году).

Кроме того, в первом квартале текущего года самарцы стали заключать меньше браков (22849 против 3029 в 2022 г.) и чаще разводиться (3319 случаев против 3011 в прошлом году).

"По сравнению с январем-мартом 2022 года в январе–марте 2023 года число зарегистрированных браков уменьшилось на 5,9%, число разводов увеличилось на 10,2%, — сообщили в Самарастате. — В целом по области на 1000 образовавшихся брачных пар пришлось 1165 распавшихся (в январе–марте 2022 года — 994)".

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