В первом квартале 2023 года миграционный прирост в Самарскую область составил 12,3%

В январе–марте 2023 года на территории Самарской области наблюдался миграционный прирост (1350 человек), сложившийся за счет обмена населением со странами СНГ. Об этом сообщается в докладе Самарастата о социально-экономическом положении региона за первый квартал текущего года.

"По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в январе–марте 2023 года произошло увеличение числа прибывших из стран СНГ на 12,3% и сокращение числа выбывших в 2,7 раза, — отмечается в докладе. — В результате сформировался миграционный прирост 1598 человек".

Большую часть миграционного прироста составляют мигранты из Таджикистана (1064 человека). На втором месте — Киргизия (149 приезжих). Третье, четвертое и пятое поделили между собой Казахстан (111), Узбекистан (103), Армения (55).