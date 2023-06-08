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Общество

В первом квартале 2023 года миграционный прирост в Самарскую область составил 12,3%

САМАРА. 8 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В январе–марте 2023 года на территории Самарской области наблюдался миграционный прирост (1350 человек), сложившийся за счет обмена населением со странами СНГ. Об этом сообщается в докладе Самарастата о социально-экономическом положении региона за первый квартал текущего года.

 

"По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в январе–марте 2023 года произошло увеличение числа прибывших из стран СНГ на 12,3% и сокращение числа выбывших в 2,7 раза, — отмечается в докладе. — В результате сформировался миграционный прирост 1598 человек".

Большую часть миграционного прироста составляют мигранты из Таджикистана (1064 человека). На втором месте — Киргизия (149 приезжих). Третье, четвертое и пятое поделили между собой Казахстан (111), Узбекистан (103), Армения (55).

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