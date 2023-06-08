В Самарской области в 50% проверенных организаций по производству и продаже алкоголя нашли нарушения

В I квартале 2023 года сотрудники ГУ МВД России по Самарской области осуществили 421 проверку организаций, производящих и реализующих этиловый спирт и алкогольную продукцию. Почти в половине (216) проверенных организаций были выявлены правонарушения, связанные с незаконным производством и оборотом этилового спирта и алкогольной продукции. Об этом сообщает Самарастат.

Всего было выявлено 358 правонарушений, из них 352- в организациях розничной торговли. Львиная доля нарушений связана с правилами торговли алкогольной продукцией — 350 случаев. Еще шесть нарушений связаны с отсутствием лицензий, два — с выпуском и оборотом продукции, маркированной поддельными специальными или акцизными марками.

"Составлено 336 протоколов об административных нарушениях, предусмотренных КоАП РФ, возбуждено 22 уголовных дела", — отмечается в сообщении.

В результате проверок организаций изъято из незаконного оборота 564 декалитра этилового спирта и 12583 декалитра алкогольной продукции.