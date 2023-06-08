Жителей Самарской области приглашают принять участие в онлайн-акции "Свеча памяти"

Самарская область вместе со всей Россией присоединяется к онлайн-акции "Свеча памяти". До 22 июня по всей стране будут зажигать виртуальные свечи в память о тех, кто отдал жизнь во имя Великой Победы.

Уже сейчас на сайте деньпамяти.рф каждый может зажечь свою виртуальную свечу. Итогом акции станет оказание адресной медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны. Оператор акции благотворительный фонд "Память Поколений" выделит денежные средства, равные количеству зажженных свечей, и направит их на оказание специализированной медицинской помощи.

Восемьдесят два года назад, 22 июня, ровно в четыре часа, началась Великая Отечественная война, которая продлилась 1 418 дней и унесла жизни 27 млн человек. С 2004 года в память о героических подвигах наших предков в России проводится акция "Свеча памяти". Рано утром молодежь, ветераны, представители власти и общественные деятели приходят с зажженными свечами к местам, связанным с событиями тех лет, чтобы отдать дань уважения всем, кто так и не вернулся домой.

В этом году наряду с другими Городами трудовой доблести и Городами-героями Самарская область в третий раз примет участие и в очной акции памяти. В ночь с 21 на 22 июня, волонтеры Самарского регионального отделения всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", участники молодежных общественных объединений и представители правительства Самарской области примут участие в международной акции "Огненные картины войны" и всероссийской акции "Свеча памяти".

Обе акции — напоминание о том, какой огромный вклад в Великую Победу внесла Самара, в прошлом — Куйбышев, ставший запасной столицей и кузницей грозной боевой техники — "тылом фронта". Ценой невероятных усилий и трудового героизма сотен тысяч человек за годы войны в Куйбышеве были выпущены десятки тысяч штурмовиков Ил-2, на заводах региона была выпущена каждая пятая авиабомба, изготовлен каждый третий артиллерийский снаряд. Во время войны не было ни одной крупной операции, в которой бы не использовалась техника, созданная руками куйбышевских рабочих.

В память о тех, кто отдал жизнь, защищая Родину во время Великой Отечественной войны, участники акции возложат лампады и цветы к горельефу "Скорбящей Матери-Родине".

Также все желающие могут присоединиться к онлайн-акции и зажечь виртуальную свечу памяти на сайте деньпамяти.рф.

В онлайн-формате акция проводится с 2020 года. Благотворительный фонд "Память поколений", оказывающий медицинскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны и других боевых действий, организовал эту акцию в период пандемии, когда выйти на улицу, чтобы зажечь свою свечу, не представлялось возможным. С тех пор акция стала доброй традицией — в этом году виртуальные свечи будут зажигать уже в 4-й раз.

В прошлом году специально для проекта были записаны 50 видеоинтервью с ветеранами Великой Отечественной войны — участниками, тружениками тыла, узниками концлагерей. Все они размещены на сайте деньпамяти.рф. В 2023 году на сайт добавлены еще 9 видеоисторий ветеранов. Эти 59 видео с воспоминаниями ветеранов — уникальны. Всё меньше очевидцев событий тех лет среди нас, и их воспоминания — бесценное наследие, которое Благотворительный фонд "Память поколений" собирал по крупицам по всей России.

Константин Стрижов, ветеран Великой Отечественной, вспоминает первые дни войны: "Нас собрали в школе, я думал, поедем на фронт. А мне было 14 лет. Под музыку нас проводили, оказалось, что мы едем под Смоленск — копать противотанковые рвы. И там самолеты немецкие летали! А ничего никто не может сделать. И я тогда решил, что стану обязательно летчиком, чтобы отпор дать".

Сказать виртуальное "спасибо" ветеранам — не единственная цель акции. Крайне важно не забывать про тех, кто, к счастью, до сих пор с нами! Все участники акции могут прямо на сайте сделать пожертвование — все собранные средства фонд направит на медицинскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны. В прошлом году участники онлайн-акции "Свеча памяти" зажгли 479 084 виртуальных свечей и пожертвовали 600 988 рублей на помощь ветеранам Великой Отечественной войны.