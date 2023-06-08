В Самаре несколько автобусов временно изменят маршрут

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В связи с ремонтными работами на ул. Алексея Толстого (на участке от ул. Комсомольской до ул. Пионерской) ряд автобусных маршрутов временно изменит схему движения. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента транспорта.