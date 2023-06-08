В Самаре несколько автобусов временно изменят маршрут

В связи с ремонтными работами на ул. Алексея Толстого (на участке от ул. Комсомольской до ул. Пионерской) ряд автобусных маршрутов временно изменит схему движения. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента транспорта.
"Объезд автобусов маршрутов №№ 5Д, 11, 17, 24, 37, 47, 168, 172 осуществляется по улицам Алексея Толстого, Комсомольской, и Куйбышева в направлении остановки" Площадь Революции";
объезд автобусов маршрута № 61 — по улицам ул. Куйбышева, Комсомольской, Алексея Толстого в оба направления", — отмечается в сообщении.
Последние комментарии
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.