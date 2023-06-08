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Общество

В Самаре несколько автобусов временно изменят маршрут

САМАРА. 8 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В связи с ремонтными работами на ул. Алексея Толстого (на участке от ул. Комсомольской до ул. Пионерской) ряд автобусных маршрутов временно изменит схему движения. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента транспорта.

 

"Объезд автобусов маршрутов №№ 5Д, 11, 17, 24, 37, 47, 168, 172 осуществляется по улицам Алексея Толстого, Комсомольской, и Куйбышева в направлении остановки" Площадь Революции";

объезд автобусов маршрута № 61 — по улицам ул. Куйбышева, Комсомольской, Алексея Толстого в оба направления", — отмечается в сообщении.

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