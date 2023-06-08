В Жигулевске горели "Газель" и дорожный каток

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В среду, 7 июня, примерно в 16:33, начался пожар на ул. Цветочной в Жигулевске. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МСЧС России по Самарской области.