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ПСБ Private Banking начал продажу инвестиционных бриллиантов АЛРОСА

САМАРА. 8 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ПСБ Private Banking предложил клиентам эксклюзивные бриллианты АЛРОСА, не облагаемые НДС. Инвесторы могут приобрести бесцветные, розовые и желтые бриллианты различной степени интенсивности оттенка.

VIP-клиентам доступны редкие экземпляры с наибольшим инвестиционным потенциалом и высокой коллекционной стоимостью, а также "бриллиантовые корзины" — наборы бесцветных драгоценных камней массой от 0,3 до 1,99 карата с единой ценой за карат, для которых предусмотрена опция обратного выкупа. Все бриллианты сертифицированы в независимой геммологической лаборатории.

"Для состоятельных клиентов всегда был важен вопрос диверсификации своих капиталов. А на фоне популярности альтернативных инвестиций растет интерес к материальным активам — золоту, недвижимости или драгоценным камням. Бриллианты — отличный инвестиционный инструмент на долгосрочную перспективу. С отменой НДС на покупку бриллиантов через банковские организации с октября прошлого года значительно увеличилась их привлекательность для инвесторов. Пользуются спросом и редкие бриллианты, где ключевую роль в определении цены играет размер, цвет, финальная огранка. Благодаря тому, что цена таких драгоценных камней привязана к международным рынкам, бриллианты становятся интересной альтернативой валютным сбережениям, защищая капиталы от обесценения. Ориентируясь на запросы VIP-клиентов, мы реализовали продажу бриллиантов вместе с АЛРОСА — крупнейшей алмазодобывающей компанией в мире", — сказал старший вице-президент, директор департамента частного капитала ПСБ Евгений Сафонов.

"Мы рады, что ПСБ стал новым банком-партнером АЛРОСА и расширил возможности для клиентов Private Banking сохранять и преумножать собственные сбережения. Альтернативные инвестиции в целом и квазивалютные инструменты в частности сейчас в фокусе внимания частных инвесторов, особенно на фоне ситуации с валютными курсами. Рост интереса к инвестиционным бриллиантам после отмены НДС очевиден. Если по итогам прошлого года рост продаж был трехкратным, то в первом квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года они выросли в 6 раз. Мы уверены, что состоятельные клиенты ПСБ по достоинству оценят новый инструмент в собственном инвестиционном портфеле — предложение бриллиантов ограничено, спрос по-прежнему стабилен, что создает базу для долгосрочного роста стоимости этого актива", — отметила Елена Суховеева, руководитель программы Alrosa Diamond Exclusive.

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