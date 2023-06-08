Тольяттиазот помог открыть инклюзивную площадку в детском саду "Мечта"

Специалисты ТОАЗа приняли участие в открытии инклюзивной сцены на территории тольяттинского детского сада № 33 "Мечта", площадка создана для адаптации детей с функциональным расстройством зрения и тяжелыми нарушениями речи. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Инициативу дошкольного учреждения по созданию развивающего пространства для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) Тольяттиазот поддержал в прошлом году. Проект сада "Мир неограниченных возможностей" стал одним из победителей V этапа конкурса ТОАЗа "Химия добра" и получил грантовые средства предприятия.

В детском саду "Мечта" уже реализуется адаптированная программа дошкольного образования для детей с ОВЗ. Воспитанники сада на регулярной основе занимаются с психологами и дефектологами. Благодаря комплексному подходу, в том числе созданию новых инклюзивных пространств, в дошкольном учреждении созданы условия для социальной и физической реабилитации и социализации детей с инвалидностью через игровую среду.

На торжественном открытии площадки присутствовали представители департамента образования Тольятти, ТОАЗа и родители воспитанников сада. Пространство представляет собой уличную сцену с навесом и специально оборудованным подъемом — минипандусом для инвалидной коляски. Создание еще одного инклюзивного пространства поможет приобщить подрастающее поколение к культуре и народному творчеству с помощью театральных постановок, танцев и пения.



"Детский сад "Мечта" — это единственное дошкольное учреждение в Комсомольском районе, реализующее инклюзивную образовательную программу, — рассказала директор по связям с общественностью ПАО "ТОАЗ" Ирина Филатова. — В рамках конкурса "Химия добра" ТОАЗ поддерживает проекты "Мечты", направленные на адаптацию детей с ограниченными возможностями, на протяжении трех лет подряд. В этом году проект "Радость общения" также получил положительную оценку жюри конкурса. Благодаря открытию новых развивающих пространств решаются важные проблемы социализации особенных детей".