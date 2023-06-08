Тольяттиазот помог открыть инклюзивную площадку в детском саду "Мечта"

Специалисты ТОАЗа приняли участие в открытии инклюзивной сцены на территории тольяттинского детского сада № 33 "Мечта", площадка создана для адаптации детей с функциональным расстройством зрения и тяжелыми нарушениями речи. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Инициативу дошкольного учреждения по созданию развивающего пространства для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) Тольяттиазот поддержал в прошлом году. Проект сада "Мир неограниченных возможностей" стал одним из победителей V этапа конкурса ТОАЗа "Химия добра" и получил грантовые средства предприятия.
В детском саду "Мечта" уже реализуется адаптированная программа дошкольного образования для детей с ОВЗ. Воспитанники сада на регулярной основе занимаются с психологами и дефектологами. Благодаря комплексному подходу, в том числе созданию новых инклюзивных пространств, в дошкольном учреждении созданы условия для социальной и физической реабилитации и социализации детей с инвалидностью через игровую среду.
На торжественном открытии площадки присутствовали представители департамента образования Тольятти, ТОАЗа и родители воспитанников сада. Пространство представляет собой уличную сцену с навесом и специально оборудованным подъемом — минипандусом для инвалидной коляски. Создание еще одного инклюзивного пространства поможет приобщить подрастающее поколение к культуре и народному творчеству с помощью театральных постановок, танцев и пения.
"Детский сад "Мечта" — это единственное дошкольное учреждение в Комсомольском районе, реализующее инклюзивную образовательную программу, — рассказала директор по связям с общественностью ПАО "ТОАЗ" Ирина Филатова. — В рамках конкурса "Химия добра" ТОАЗ поддерживает проекты "Мечты", направленные на адаптацию детей с ограниченными возможностями, на протяжении трех лет подряд. В этом году проект "Радость общения" также получил положительную оценку жюри конкурса. Благодаря открытию новых развивающих пространств решаются важные проблемы социализации особенных детей".
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.