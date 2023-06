В Самарском университете им. Королева реализован курс, созданный на базе образовательной программы Комитета ООН по космосу

Первая группа инженеров космического центра Мьянмы успешно прошла в Самарском университете им. Королева курс обучения, близкий к образовательным программам Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях, разработанным для развивающихся стран. В течение девяти месяцев четверо специалистов из Мьянмы осваивали новые знания по программе профессиональной переподготовки Basics of satellite and GNSS technologies: road to the Moon ("Основы спутниковых и навигационных технологий: на пути к Луне"). Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Фото: предоставлено Самарским университетом