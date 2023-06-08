В Самарском университете им. Королева реализован курс, созданный на базе образовательной программы Комитета ООН по космосу

Первая группа инженеров космического центра Мьянмы успешно прошла в Самарском университете им. Королева курс обучения, близкий к образовательным программам Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях, разработанным для развивающихся стран. В течение девяти месяцев четверо специалистов из Мьянмы осваивали новые знания по программе профессиональной переподготовки Basics of satellite and GNSS technologies: road to the Moon ("Основы спутниковых и навигационных технологий: на пути к Луне"). Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Провести обучение сотрудников космического центра Мьянмы в Самаре стало возможным благодаря совместной работе университета с Роскосмосом и Россотрудничеством. Инженеры Хтет Аунг Линн, Зо Хтайк Аунг, Тху Раинг Хтун и Йе Мьят Хан изучали на межвузовской кафедре космических исследований университета основы проектирования космических аппаратов и анализ космических миссий, а также разработку аппаратного и программного обеспечения для работы с глобальными навигационными спутниковыми системами. Образовательный процесс шел на английском языке, обучение завершилось защитой эскизных проектов разработанных наноспутников и вручением дипломов.

"Мы завершили процесс обучения группы специалистов из космического центра Мьянмы, и это достаточно уникальное событие. Эту группу из четырех инженеров рекомендовал нам для обучения Роскосмос, — рассказал заведующий межвузовской кафедрой космических исследований Самарского университета им. Королёва, руководитель программы профессор Игорь Белоконов. — Исходя из пожеланий космического центра Мьянмы мы предложили им девятимесячную образовательную программу формата, разработанного Комитетом ООН по космосу. Она включает в себя изучение широкого спектра космических технологий с упором на наноспутники типа "кубсат", а также помогает обучающимся освоить использование информационных технологий для различных космических приложений".

Как сообщали ранее СМИ, Мьянма планирует вступить в клуб космических стран, а для этого нужно создавать и запускать свои космические аппараты. В сентябре 2022 года космодром Восточный посетил председатель Государственного административного совета, премьер-министр и главком Вооруженных Сил Мьянмы Мин Аун Хлайн. Также в прошлом году в рамках Восточного экономического форума гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов обсудил с министром науки и технологий Мьянмы Мьо Тейн Чжо совместные проекты в космической сфере. Ранее также сообщалось, что Роскосмос обсуждает с руководством Мьянмы вопросы создания малых космических аппаратов и подготовки кадров для космической отрасли этой страны.

Предполагается, что первый космический спутник Мьянмы будет предназначен для дистанционного зондирования Земли. Однако для того, чтобы эксплуатировать такой спутник, нужно подготовить соответствующих специалистов.

"Мы хотим развивать спутниковые технологии в нашей стране, — подчеркнул один из участников образовательной программы Тху Раинг Хтун. — В Самаре мы изучали сами спутники и системы космической навигации. В моем дипломном проекте представлены спутниковые технологии для проведения детальной съемки поверхности Земли в гиперспектральном диапазоне".

В Самарском университете им. Королёва инженеры из Мьянмы самостоятельно проектировали наноспутники, изучали, как рассчитать орбиту, чтобы космический аппарат полноценно выполнил свою миссию, подбирали необходимое бортовое оборудование и осваивали тонкости работы с навигационными системами ГЛОНАСС, GPS, китайской "Бэйдоу" и индийской IRNSS. По итогам обучения каждый из четырех участников образовательной программы защитил в Самаре свой предэскизный проект шестиюнитового (состоящего из шести "кубиков" 10×10×10 см) аппарата дистанционного зондирования Земли. "Начинка" у каждого проектного спутника разная, отличающаяся по своим характеристикам. Два спутника делают съемку в видимом диапазоне, но с разным уровнем детализации, еще один — в инфракрасном, а четвертый оснащен гиперспектрометром. Данные с таких аппаратов можно использовать для экологического мониторинга и в "умном" земледелии, для отслеживания возникновения лесных пожаров и в других целях.

"В первую очередь, наши гости, конечно, интересовались проектированием космической техники. Задача была у каждого одинаковой: разработать проект наноспутника, выбрать бортовые системы, посчитать энергобаланс, массу, рассчитать орбиту в зависимости от камеры, которую выбрали, — отметил один из преподавателей программы доцент Денис Аваряскин. — Выбирали также, где именно в Мьянме будут находиться наземные станции приема информации и управления спутниками. Вторая часть программы была посвящена навигационным системам. У каждого был свой тип навигационного приемника, и нужно было оценить как спутник будет справляться с определением своего местоположения в пространстве. Космические технологии в Мьянме только начинают развиваться, поэтому для участников многое было в новинку. По итогам обучения можно с уверенностью сказать, что к нам приехали очень ответственные специалисты, нацеленные на достижение результата".