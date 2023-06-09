В Сызрани ликвидирован пожар в больнице, 70 человек эвакуировано

В четверг, 8 июня, в 19:43 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о срабатывании пожарной сигнализации в здании Сызранской центральной городской больницы на ул. Комарова, 1. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

К моменту прибытия пожарных в одной из палат, в отделении хирургии горела мебель. Площадь пожара составила 15 кв. м.

На борьбу с огнем были направлены 74 человека и 25 единиц техники.

Уже через несколько минут, в 20:00, возгорание было локализовано. А в 20:31 пожар удалось ликвидировать.

В региональном управлении МЧС России уточнили, что в целях безопасности было эвакуировано 70 человек, девять из которых пожарные вывели из здания с помощью специальных устройств.

Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.