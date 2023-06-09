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Общество

11 и 12 июня в Самаре введут полный запрет на продажу спиртного: список улиц

САМАРА. 9 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Правительство Самарской области опубликовало распоряжение, в соответствии с которым вводится полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции в Самаре. Запрет связан с проведением мероприятий, посвященных Дню России.

Полный запрет на розничную продажу спиртного будет введен 11 — 12 июня с 8:00 до 23:00 в границах следующих улиц: ул. Вилоновской, от ул. Фрунзе до ул. Галактионовской (нечетная сторона — дома №№ 1- 21, четная сторона — дома №№ 2а — 26); ул. Галактионовской, от ул. Ленинградской до ул. Вилоновской (нечетная сторона — дома №№ 37 — 145, четная сторона — дома №№ 36 — 102а); ул. Красноармейской, от ул. Максима Горького до ул. Галактионовской (нечетная сторона — дома №№ 1к1 — 41а, четная сторона — дома №№ 2а — 30); ул. Чапаевской от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской (нечетная сторона — дома №№ 177 — 181, четная — №№ 176- 210), ул. Молодогвардейской от ул. Ленинградской до Студенческого переулка (нечетная сторона —  дома №№ 1 — 151, четная — №№ 74 — 202); ул. Максима Горького от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской (нечетная сторона — дома №№ 1 — 131б).

"Указанный запрет не распространяется на розничную продажу спиртного при оказании услуг общественного питания", — отмечается в распоряжении, подписанном вице-губернатором Виктором Кудряшовым.

Гид потребителя

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