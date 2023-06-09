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Энергетика ТЭК

Энергетики сообщили о предстоящих отключениях света с 9 по 16 июня

САМАРА. 9 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

09.06.2023 с 09-00 до 13-00

Волжский район

с. Шелехметь (ул. Горная д. 11-48, ул. Дачная д. 38-85)

09.06.2023 с 10-00 до 15-00

Сызранский район

с. Смолькино

09.06.2023 с 10-00 до 16-00

Ставропольский район

с. Подстепки (ул. Ю. Коноплева, ул. Орловская)

10.06.2023 с 09-00 до 16-00

Ставропольский район

с. Выселки (СНТ "СОЮЗ")

11.06.2023 с 09-00 до 16-00

Ставропольский район

с. Выселки (СНТ "СОЮЗ")

13.06.2023 с 10-00 до 16-00

Сергиевский район

с. Орловка

с. Новая Орловка

13.06.2023 с 9-00 до 16-00

Исаклинский район

п. Пригорки

с. Убейкино

13.06.2023 с 10-00 до 13-00

Исаклинский район

д. Красный Берег (ул.Центральная, ул. Молодежная, ул. Озерная).

13.06.2023 с 7-00 до 16-00

Челно-Вершинский район

с.Сиделькино (ул.Советская, Красный Яр, Набережная, Молодежная, Павла Стрелюгина, Черемшанская, Петра Мурасина, Верхний Красный Яр, Дмитриевка).

с. Редкая Береза

13.06.2023 с 09-00 до 16-00

Приволжский район

с. Федоровка (ул. Луговая)

14.06.2023 с 09-00 до 16-00

Приволжский район

с. Федоровка (ул. Луговая)

14.06.2023 с 09-00 до 13-00

Ставропольский район

с. Валы

с. Валы (ул. Жигулевская, д. 1-46, ул. Полевая, д. 1-8, ул. Кооперативная, д. 1-46, ул. Советская, д. 29-57 (нечетная сторона), ул. Советская д. 26-56 (четная сторона), ул. жд. ст. Снежные Валы д. 6,7, ул. Хутор, д. 1,2)

15.06.2023 с 13-00 до 16-00

Ставропольский район

с. Валы

15.06.2023 с 10-00 до 17-00

Ставропольский район

с. Ягодное (ул. Манежная, ул. Сосновая, ул. Абрикосовая, ул. Майская, ул. Энтузиастов, ул. Яблоневая, ул. Русичей, ул. Родниковая, ул. Заволжская, ул. Центральная, ул. Автозаводская, ул. Тенистая, ул. Грибная, ул. Рябиновая, ул. Самарская, ул. Газовиков, ул. Солнечная, ул. Ставропольская, ул. Радужная, ул. Кленовая, ул. Пушкинская, ул. Степная, ул. Южная, ул. Березовая, ул. Ново-Северная, ул. Виноградная, ул. Тольяттинская, ул. Журавлиная, ул. Жигулевская, ул. Энергетиков, пр-д Зеленый, ул. Песочная, ул. Закатная, ул. Луговая, ул. В. Полевая, пр-д Южный, пр-д Восточный, ул. Тенистая);

с. Подстепки (ул. Подстепкинская)

16.06.2023 с 09-00 до 13-00

Ставропольский район

с. Валы

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.

Гид потребителя

Последние комментарии

михаил вдовин 19 января 2015 03:56 ВоТГК: Тепловой тариф "ПТС" - средний для ПФО

А все же аудит надо провести.

Thought Mind 05 сентября 2014 18:35 Самарский "Левит" получит контроль над московской "ГЭС-2"

Аукцион по продаже 50% ООО "ГЭС-2" перенесен на 19 сентября

Thought Mind 04 сентября 2014 19:37 Самарский "Левит" получит контроль над московской "ГЭС-2"

ООО «Левит» — получила разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку исторической электростанции в центре Москвы — ООО «ГЭС-2», наряду с другими компаниями. ОАО «Мосэнерго» выставило 50% ООО «ГЭС-2» на торги, которые пройдут 5 сентября 2014. Начальная цена — 878 млн руб., заявки принимались до 29 августа.

Dmitriy Solodukha 25 августа 2014 04:51 "Солар Системс" рассматривает перспективы строительства солнечных электростанций в Самарской области

Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)

Thought Mind 22 мая 2014 15:55 "Самараэнерго" займет у Газбанка 1 млрд рублей

СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.

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