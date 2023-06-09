"Росгосстрах" в первом квартале 2023 года укрепил свое лидерство в классическом страховании домов и дач

В первом квартале этого года "Росгосстрах" вновь занял первую строчку в рейтинге страховщиков, обеспечивающих страховой защитой принадлежащие россиянам дома и дачи. Об этом свидетельствует обнародованные 7 июня Банком России статистические показатели страхового рынка за январь–март 2023 года.

За три первых месяца сборы "Росгосстраха" по страхованию строений физических лиц составили более 2,3 млрд рублей. На долю старейшей страховой компании России приходится третья часть (32,7%) всех премий, полученных отечественными страховщиками в этом сегменте рынка. Отрыв от ближайшего преследователя превышает 1 млрд рублей. Общий объем ответственности "Росгосстраха" по договорам страхования строений составляет 1,875 трлн рублей.

Выплаты страховщика по договорам страхования домов и дач в первом квартале составили почти 376,5 млн рублей. Это также самый большой показатель среди российских страховых компаний.

Укрепление позиций в историческом для компании виде страхования в "Росгосстрахе" считают важным достижением, ключевую роль в котором сыграл мощный агентский корпус, сохраняющий фокус приложения усилий на классическом страховании жилья и имущества. Благодаря эффективной работе агентов и продуманной линейке продуктов страхования ИФЛ с оптимальным покрытием страховщику удается обеспечивать положительные темпы роста по этому направлению. Так, в первом квартале 2023-го они составили 106% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

"Мы считаем, что темпы роста портфеля по классическому страхованию имущества физических лиц — домов, дач, квартир, домашнего имущества — очень показательны и отражают определенные перемены в сознании людей. Ведь, несмотря на высокий уровень пролонгации договоров — а он у нас в среднем составляет 86-87% — в предыдущие годы сборы несколько снижались. А теперь прирост мы отмечаем уже несколько кварталов подряд, — говорит руководитель Блока агентских и офисных продаж ПАО СК "Росгосстрах" Юлия Шабанова. — Это, на наш взгляд, свидетельствует о том, что страхователи сейчас как никогда заинтересованы в формировании полноценной страховой защиты своего жилья и имущества, учитывающей в полной мере специфику страхуемых объектов и позволяющей полностью возмещать ущерб в различных непредвиденных ситуациях. Наши страховые агенты отмечают, что отклик клиентов сейчас стал даже чуть более качественным, чем в предыдущие периоды. Думаю, экономическая и внешнеполитическая ситуация заставляет сейчас людей лучше нас слышать, когда мы обращаемся к ним с предложением защитить свое имущество".