ССК завершила реконструкцию сетей для строительства школы на территории бывшего завода ЗИМ

АО "Самарская сетевая компания" завершила первый этап реконструкции системы электроснабжения на территории бывшего завода им. Масленникова (ЗИМ) в Самаре. Проект был реализован по распоряжению министерства энергетики и ЖКХ Самарской области в рамках инвестиционной программы ССК. Цель работы — освобождение площадки для строительства школы от ветхой электросетевой инфраструктуры, проложенной там еще в первой половине XX века.

В рамках проведенного переустройства электрических сетей взамен трех выработавших свой ресурс подстанций энергетики смонтировали новую двухтрансформаторную подстанцию напряжением 6/0,4 кВ и мощностью 2000 кВА. Кроме того, специалисты проложили по новой схеме 2,5 км кабельных линий напряжением 6 и 0,4 кВ.

Потребителей этого электросетевого района, таких как Поволжский государственный колледж, медицинский центр "Наука" и других, уже перевели на обновленную систему электроснабжения. Новая трансформаторная подстанция и надежные кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена позволят на десятилетия вперед обеспечить надежным и качественным электроснабжением не только существующих, но и потенциальных потребителей.

На сегодняшний день АО "ССК" полностью освободила от электросетевых коммуникаций площадку для будущего строительства школы, которая, по предварительным данным, сможет принять до двух с половиной тысяч учеников и стать самой большой в Самарской области.

Напомним, что реконструкция электросетей на участке, предназначенном для строительства школы, — это только часть проекта АО "ССК" по созданию новой схемы электроснабжения всей будущей комплексной жилой застройки территории бывшего завода им. Масленникова.