В Самарской области 68 управляющих компаний остались без лицензий

В 2023 году у 221 управляющей компании Самарской области закончился срок действия лицензий. Об этом сообщила руководитель Госжилинспекции региона Виктория Каткова. Для продолжения деятельности УК должны были переоформить документы. Однако эту процедуру прошли не все.

По данным на 1 июня общее количество УК Самарской области, оставшихся без лицензий, составило 68 компаний. Из этого числа 38 УК не обратились за продлением лицензии, еще 30 было отказано. Часть компаний из этого списка попыталась вернуть лицензии через суд или в досудебном порядке.

Причины отказа — грубые нарушения в работе.

"Основной причиной отказа в продлении действия лицензий является неисполнение требований к размещению информации, установленных частью 10.1 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее — ЖК РФ), в части раскрытия информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с требованиями приказа Минкомсвязи России и Минстроя России от 29.02.2016 № 74/114/пр "Об утверждении состава, сроков и периодичности размещения информации поставщиками информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства", — рассказали в Госжилинспекции Самарской области.

К примеру, в реестр лицензий нижеуказанных управляющих организаций Самары включен 841 многоквартирный дом. Переход того или иного дома в управление другой компании (равно как и смена способа управления домом) определяется решением общего собрания собственников каждого конкретного дома.

Сейчас сотни домов в Самарской области остались без формального управления. Однако, по словам руководителя регионального центра общественного контроля "ЖКХ Контроль" Самарской области Виктора Часовских, процесс ухода с рынка теоретически должен обойтись "малой кровью" для "брошенных" жителей.

"Управляющая компания, которой отказали в выдаче лицензии, обязана продолжать обслуживание дома до тех пор, пока не будет выбрана или назначена новая УК, — рассказал Виктор Часовских. — Собственники должны будут принять решение, какую компанию они выбирают. Орган МСУ обязан их оповестить, что с 1 июня у действующей УК не продлена лицензия, и следует выбрать новую УК или изменить способ управления. После этого собственники проводят собрание. Если они этого не делают, орган МСУ проводит конкурс и назначает УК самостоятельно. Но до тех пор, пока новая компания не займется обслуживанием дома, не подпишет договоры с собственниками (50% + 1 голос), то есть, не реализуется способ управления, старая УК будет обязана обслуживать этот дом".

Впрочем, не все лишившиеся лицензии за грубые нарушения УК стремятся покинуть рынок. Некоторые ищут пути, чтобы остаться. В том числе, — за счет создания аффилированных компаний.

"Такая компания действительно может подать данные в ГЖИ на предмет получения лицензии. На заседании лицензионной комиссии рассматривается вопрос, тождественна ли УК уже имеющимся на рынке. Если нет, комиссия дает положительное заключение. За этот период, до следующего заседания лицензионной комиссии, ГЖИ проверяет ее по нескольким пунктам: зарегистрирована ли она на территории РФ, имеет ли директор судимость по экономическим преступлениям, есть ли у директора квалификационный аттестат. Затем, на следующей лицензионной комиссии выносится вопрос о выдаче или отказе в выдаче лицензии", — продолжает руководитель регионального центра общественного контроля "ЖКХ Контроль".

Как рассказал Виктор Часовских, на практике нередко аффилированные компании "пробиваются" на рынок и начинают деятельность. Однако механизмов для предотвращения таких случаев практически нет.

"Пресечь такие компании практически невозможно. Формально — они новые игроки рынка, соответствуют всем требованиям, которые есть в Жилищном кодексе, — констатирует спикер. — Другое дело: требования к лицензиату у нас очень слабые, всего четыре критерия, которые я перечислил выше. Но этого явно недостаточно. Мы уже вносили в Госдуму РФ предложение по изменению критериев, ужесточению. Но пока на федеральном уровне решение не принято. И до тех пор, пока оно не будет принято, лицензионная комиссия не имеет права отказать в выдаче лицензий новой УК. Несмотря на то, что все мы видим, что из нового — только название, директор и сотрудники те же. Здесь налицо — пробел в законодательстве".

Управляющие компании Самарской области, не обратившиеся за продлением лицензии (38):

ИП Беляев Анатолий Васильевич, ИП Решетникова Л. П., МУП "ЖКХ Безенчук" (Безенчукский район)

ООО "УК Цель", ООО "Фундамент Плюс" (Жигулевск)

МУП "ГаЖКХ" (Похвистнево)

ООО "Мичуринское", ООО "Ремстройсервис", ООО УК "Салют", ООО "ДУК Самарская", ООО "Уютсервис", ООО "УК Квартал", ООО "УК "Город мира", ООО УК "Вертикаль", ООО "УК ВИП-Комсервис", ООО "УК "Комфорт", ООО "Город Солнца", ООО "Самсервис-Волга", ООО "Фрам 1", ООО "Энергохолдинг", МП "Самараводоканал", ООО "Сервис-плюс", МБУ Советского района "Советский", ООО "Порядок и кофморт", ООО УК "Чистый дом" (Самара)

АО "ГУК", ООО "УК "ЖЭС", МКУ "Благоустройство" (Сызрань)

ООО УК "Тольяттитопсервис", ООО УО "Ставрополь ЖКХ", ООО "Сити сервис", ООО УК "Аист", ООО "УК ПЖРТ", ООО "Управляющая тольяттинская компания", ООО "Победа" (Тольятти)

МУП "Волжское ЖКХ" (Красноярский район)

МУП "УД" (Нефтегорский район)

МУП "ЖКХ муниципального района Сергиевский" (Сергиевский район)

Управляющие компании, которым ГЖИ отказала в продлении срока действия лицензии (30):

ООО "ЖилСервис" (Безенчукский район)

ООО "Фирма Маяк-Сервис", ООО УК "Надежда", Ассоциация "Самарское региональное содружество ТСЖ", ООО "УК Панорама", МП Самары "Универсалбыт", ООО УК "Единство", ООО УК "Дом", ООО "АДС", ООО УК "Новая Самара", ООО "РЭУ № 1", ООО "ВолгвЖилСервис", ООО ЭСК "Авангард — ЭР", ООО "Региональный ЖКХ-Сервис", ООО "Иниан", ООО "УК "Шведская слобода", ООО "УК "Советская" (Самара)

ООО "БОН", ООО "Велес", ООО "УК "Юность", ООО "ДЖКУ и С", ООО УК "Премиум", ООО "ДЖКХ", ООО "Чистый город", ООО "УК "Лада-Фарм", ООО "ЖК г. Тольятти" (Тольятти)

ООО "Энергетик" (Чапаевск)

ОО "Юником" (Кинельский район)

ООО "ЖЭК" (Челновершинский район)

ООО "Наш дом" (Шенталинский район)