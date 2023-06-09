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80% ипотечных сделок Сбера одобряют роботы-юристы от Домклик

САМАРА. 9 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сбере 80% сделок в ипотеке уже одобряется роботом-юристом от Домклик, а к концу 2023 года этот показатель достигнет 90%. Об этом сообщил исполнительный директор по работе с партнерами дивизиона "Домклик" Сбербанка Дмитрий Чернов на круглом столе "Цифровая ипотека: как выстроить бесшовный клиентский путь", который прошел в ТАСС.

Робот-юрист — это алгоритм, который проверяет все обременения и право притязания по объекту недвижимости, а также законность перехода права собственности от продавца к покупателю. Сегодня робот-юрист помогает оптимизировать работу человека-юриста в банке, благодаря чему срок выхода клиентов на сделку сократился с четырех дней до двух.

Дмитрий Чернов, исполнительный директор дивизиона "Домклик" Сбербанка:

"Проверка одного объекта недвижимости у робота-юриста в среднем занимает 1,5 минуты. В будущем мы планируем передать этого робота партнерам Домклик, так что предварительное одобрение объекта будет на их стороне. Это поможет ускорить выдачу ипотеки клиентам Сбера".

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