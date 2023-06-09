В Самаре ограничат движение на пр. Масленникова

В Октябрьском районе Самары ограничат движение для перекладки теплотрассы.

С 22:00 9 июня до 5:00 14 июня нельзя будет проехать по пр. Масленникова от ул. Маломосковской до Московского шоссе.

В это время автобусы № 2, 4, 22, 23, 47, 170 и троллейбусы № 4, 15, 19 будут ходить по скорректированным схемам.