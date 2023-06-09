В Самаре ограничат движение на пр. Масленникова

В Октябрьском районе Самары ограничат движение для перекладки теплотрассы.
С 22:00 9 июня до 5:00 14 июня нельзя будет проехать по пр. Масленникова от ул. Маломосковской до Московского шоссе.
В это время автобусы № 2, 4, 22, 23, 47, 170 и троллейбусы № 4, 15, 19 будут ходить по скорректированным схемам.
Последние комментарии
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.