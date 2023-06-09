В Самарской области вводятся ограничения движения для фур

В Самарской области с 5 июня по 27 августа вводится временное ограничение движения для грузовых транспортных средств (общей массой свыше 3,5 тонн) с 12:00 до 22:00 по пятницам (направление движения в Москву) и воскресенье (направление движения из Москвы), сообщает ФКУ Поволжуправтодор.
Исключением будет 11 июня с переносом времени ограничения движения на 12 июня.
Речь идет об участке автомобильной дороги "М5 Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск с 890 км по 976 км в Самарской области. Ограничения вводятся в связи с повышенной интенсивностью движения транспортных средств движение грузового транспорта общей массой свыше 3.5 тонн.
На период ограничений транспорт будет направлен по объездным маршрутам по федеральным трассам:
М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа;
А-151 Цивильск - Ульяновск;
М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск (подъезд города Ульяновск);
Р-241 Казань - Буинск - Ульяновск;
Р-229 Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград исключая 44 и 45 км;
Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград.
Госавтоинспекция просит участников движения с пониманием отнестись к введению временных ограничений, быть взаимовежливыми и соблюдать требования Правил дорожного движения.
Последние комментарии
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.