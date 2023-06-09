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Общество

В Самарской области вводятся ограничения движения для фур

САМАРА. 9 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области с 5 июня по 27 августа вводится временное ограничение движения для грузовых транспортных средств (общей массой свыше 3,5 тонн) с 12:00 до 22:00 по пятницам (направление движения в Москву) и воскресенье (направление движения из Москвы), сообщает ФКУ Поволжуправтодор.

Исключением будет 11 июня с переносом времени ограничения движения на 12 июня.

Речь идет об участке автомобильной дороги "М5 Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск с 890 км по 976 км в Самарской области. Ограничения вводятся в связи с повышенной интенсивностью движения транспортных средств движение грузового транспорта общей массой свыше 3.5 тонн.

На период ограничений транспорт будет направлен по объездным маршрутам по федеральным трассам:
М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа;

А-151 Цивильск - Ульяновск;

М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск (подъезд города Ульяновск);

Р-241 Казань - Буинск - Ульяновск;

Р-229 Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград исключая 44 и 45 км;

Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград.

Госавтоинспекция просит участников движения с пониманием отнестись к введению временных ограничений, быть взаимовежливыми и соблюдать требования Правил дорожного движения.

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