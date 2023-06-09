В Самарской области объявлено штормовое предупреждение

В пятницу, 9 июня, в регионе объявлен желтый уровень опасности.

"В ближайший час местами в Самарской области ожидается гроза, шквалистое усиление ветра, порывы 15-20 м/с, возможен град с сохранением вечером", — сообщает Главное управление МЧС России по Самарской области.

"Днем 10 июня ожидается гроза, шквалистое усиление ветра, порывы 17-22 м/с, возможен град с сохранением вечером", — сообщает Приволжское УГМС.

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области при при грозе рекомендует:

— не выходить из дома, закрыть окна, двери и дымоходы;

— во время грозы не топить печку, т. к. дым, выходящий из трубы, имеет высокую электропроводность, и вероятность удара молнии в возвышающуюся над крышей трубу возрастает;

— во время грозы подальше держаться от электропроводки, антенн, окон, дверей и всего остального, связанного с внешней средой, не располагаться у стены, рядом с которой растет высокое дерево;

— радио и телевизоры отключить от сети, не пользоваться электроприборами и телефоном (особенно важно для сельской местности);

— если гроза застала вас на улице, необходимо спрятаться в ближайшем здании, при поиске укрытия отдайте предпочтение металлической конструкции больших размеров или конструкции с металлической рамой, жилому дому или другой постройке, защищенной молниеотводом;

— если нет возможности укрыться в здании, не надо прятаться в небольших сараях, под одинокими деревьями;

— не находиться на возвышенностях и открытых незащищенных местах, вблизи металлических или сетчатых оград, крупных металлических объектов, влажных стен, заземления молниеотвода;

— во время грозы нельзя находиться на воде и у воды;

— если Вы застигнуты грозой на велосипеде или мотоцикле, прекратите движение и переждите грозу на расстоянии примерно 30 м от них;

— если гроза застала Вас в автомобиле, не нужно его покидать, необходимо закрыть окна и опустить автомобильную антенну. Двигаться во время грозы на автомобиле не рекомендуется, т. к. гроза, как правило, сопровождается ливнем, ухудшающим видимость на дороге, а вспышка молнии может ослепить и вызвать испуг и, как следствие, аварию

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.