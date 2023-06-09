Сбербанк поделился опытом по развитию корпоративного волонтёрства на Добро.Конференция-2023

Сбербанк представил практики по развитию корпоративного волонтерства на Добро.Конференции-2023. Всероссийская конференция по поддержке добровольчества, которая ежегодно собирает лидеров волонтерских, общественных и государственных организаций, а также студентов вузов со всей страны, в этом году проходит с 5 по 10 июня в Самаре.

Спикеры банка поделились наработками по развитию корпоративного волонтерства. Для поддержки волонтеров в Сбере существует цифровая платформа, а ежегодный конкурс социальных проектов позволяет выявить среди сотен проектов лучшие практики для дальнейшего распространения. Особое внимание было уделено сотрудничеству с НКО, которое выстраивается в двустороннем формате. С одной стороны, экспертиза ведущих НКО позволяет масштабировать волонтёрские инициативы Сбера, с другой — корпоративные добровольцы имеют возможность присоединяться к проектам партнерских НКО во всех городах России.

На форуме Сбер представил свой опыт по формированию контента для общественных пространств. Примером стал Общественный центр Сбера в Самаре, где совместно с некоммерческими организациями по запросу городского сообщества организуются и проводятся инклюзивные ярмарки вакансий, свопы, "каникулы в Сбере" для школьников, мастер-классы по экотуризму, лекции и семинары. За два года работы Центра проведено почти 700 ESG-мероприятий, в которых в очном и онлайн-формате приняли участие порядка 800 000 человек.

Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка:

"У команды Сбера есть множество добрых инициатив, которые направлены на человека и для человека. Мы используем нашу экспертизу, технологии и ресурсы, чтобы содействовать развитию образования, культуры, здравоохранения и спорта. Значительная часть наших проектов живет благодаря волонтерам Сбера, которых более 21 тысячи по всей стране. Мы рады делиться своим опытом с единомышленниками — участниками Добро.Конференции-2023".

Артём Метелев, председатель Комитета Государственной думы по молодежной политике, председатель Совета Ассоциации волонтерских центров, руководитель платформы ДОБРО.РФ:

"Мы рады, что Сбер не остается в стороне и активно развивает одно из наиболее значимых и полезных направлений сегодня — корпоративное волонтерство. Внедрение такого подхода позволяет бизнесу внести свой вклад в дальнейшее развитие гражданского общества и оказать всестороннюю поддержку благотворительных начинаний в нашей стране. Мы готовы поддерживать инициативы таких компаний, как Сбер, чтобы вместе создавать новые возможности поддержки и помощи тем, кто в этом нуждается".