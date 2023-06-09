Как строятся отношения между айтишниками и "нормальными" людьми

Когда речь заходит о том, что между представителем мира ИТ и обывателем снова возникло недопонимание по какому-либо вопросу, сразу вспоминается старый анекдот. "В чем разница между обычными людьми и айтишниками? Обычные люди считают, что в килобайте тысяча байт, а айтишники думают, что в килограмме 1024 грамма". Если вам эту шутку объяснять не нужно, и губы сами растягиваются в улыбку, то вы, скорее всего, относитесь ко вторым.
А вот обычным людям, наверное, стоило бы пояснить, что в килобайте именно 1024 байта, а не 1000, как можно было бы подумать, взяв за пример килограмм. Это связано с тем, что основной в ИТ является не привычная обывателям десятичная система, а двоичная, состоящая из нолей и единиц. Чтобы не углубляться в дебри: при выражении любого числа в виде нолей и единиц фактически мы представляем его в виде двойки в некоторой степени. И один байт, состоящий из восьми битов, при этом оказывается двойкой в третьей степени, это как раз 8. Двойка в десятой степени (помните про десятичную приставку "кило"?) равняется 1024, и это ближайшее к 1000 значение.
В остальном действует тот же принцип: в мегабайте 1024 килобайта, а в гигабайте — 1024 мегабайта. Запутались? Хотите разобраться? Значит, вам прямая дорога в специалисты сферы ИТ. Благо сейчас в этом нет никакой проблемы не только для выпускников школ и лицеев. Влиться в стройные ряды "программистов" можно не только получив высшее образование в вузе, но и пройдя переподготовку в рамках федерального проекта "Содействие занятости" в рамках нацпроекта "Демография". При этом в списке получаемых профессий большинство связаны с ИТ: именно в этой сфере наблюдается серьезный дефицит кадров.
Впрочем, стоит вернуться к тому, с чего начиналось. Недопонимание между "обычными людьми" и айтишниками в основном происходит из-за завышенных ожиданий первых по отношению ко вторым. Так, например, некоторым оказывается довольно сложно объяснить, что программист — это весьма узкая специализация в мире ИТ.
И если человек с легкостью составляет сложные алгоритмы и является ведущим разработчиком программного обеспечения, то это вовсе не значит, что он запросто может определить, что сломалось в вашем домашнем компьютере и почему он не включается. Или починить микроволновку, электрический чайник, стиральную машину, телевизор. Список ожиданий, обывателей по отношению к "компьютерщику" зачастую запредельно огромен. В результате иногда айтишнику проще разобраться в новой для себя теме и решить проблему, чем объяснить человеку, что он обратился совсем не по адресу.
Причина такого отношения в том, что специалисты сферы ИТ, как правило, четко ассоциируются с техническими инновациями и высокими технологиями. В результате некоторые видят айтишников этакими техническими гуру, которые могут решать любые проблемы с электроникой мановением руки или даже силой мысли. Другие считают представителей сферы ИТ скучными и необщительными людьми, которые большую часть жизни не вылезают из-за компьютера, практически не общаясь с внешним миром при помощи традиционных коммуникаций и человеческой речи. Также широко распространено мнение, что айтишники имеют высочайший уровень дохода и живут в каком-то своем мире, слабо пересекающемся с жизнью обывателей.
И сейчас, наверное, пришло время раскрыть главный секрет. Даже несмотря на то, что эта информация может разрушить во многих головах светлый образ всемогущего "тыжпрограммиста": на самом деле большинство айтишников — самые обычные люди со своими интересами, зачастую совсем не связанными с информационными технологиями. А само определение "айтишник" подразумевает лишь принадлежность профессии человека к сфере информационных технологий, где существует огромное количество направлений деятельности со своей уникальной спецификой.
Но такого понимания в обществе пока нет. И тем не менее с каждым годом специалистов в сфере информационных технологий становится все больше, и ситуация — медленно, но верно — меняется в лучшую сторону. И уже недалек тот день, когда "программистские" шутки будут понятны любому и их перестанут просить починить ноутбук или микроволновку.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.