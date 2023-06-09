В Самарской области двое детей получат компенсации за нападения бездомной собаки

Судья Красноярского районного суда Самарской области Максим Абишев вынес решение в пользу двух мальчиков 10 и 11 лет, на которых 20 февраля в пос. Новосемейкино напала бродячая собака. Об этом сообщила пресс-службы суда.
Дети получили травмы по дороге в школу.
По решению суда администрация поселка выплатит обоим потерпевшим по 20 тыс. рублей.
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Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
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