В Самарской области двое детей получат компенсации за нападения бездомной собаки

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Судья Красноярского районного суда Самарской области Максим Абишев вынес решение в пользу двух мальчиков 10 и 11 лет, на которых 20 февраля в пос. Новосемейкино напала бродячая собака. Об этом сообщила пресс-службы суда.