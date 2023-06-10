Сборная России с баскетболистом Ильей Платоновым в составе уступила команде Беларуси

В пятницу, 9 июня, в Москве состоялся первый из двух запланированных товарищеских матчей между сборными России и Беларуси. Россияне уступили — 80:83.
Новичок БК "Самара" Илья Платонов вышел в стартовом составе российской команды и за 20 минут на паркете набрал 6 очков и сделал 4 подбора и 2 передачи.
В воскресенье команды проведут второй матч.
В тренерский штаб сборной России входит тренер "Самары" Александр Полинкевич.
Последние комментарии
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!
Домашние стены помогают всегда.