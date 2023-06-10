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Общество

В Самаре 12 июня изменится расписание пассажирских судов

САМАРА. 10 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 12 июня, пассажирские суда в Самаре будут работать по расписанию воскресенья. 

В остальные дни рейсы выполняются в соответствии с установленным расписанием, сообщает пресс-служба Самарского речного пассажирского предприятия. 

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