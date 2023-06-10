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ВТБ завершил размещение дополнительного выпуска обыкновенных акций

САМАРА. 10 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк ВТБ завершил размещение дополнительного выпуска обыкновенных акций, утвержденного внеочередным Общим собранием акционеров 25 апреля 2023 года. Уведомление об итогах дополнительного выпуска будет направлено в Банк России в установленные законом сроки.

В рамках дополнительной эмиссии банк разместил 5 145 877 646 781 акцию по цене 0,018225 рубля за одну дополнительную обыкновенную акцию на общую сумму 93,8 млрд рублей, с учетом оплаты за акции, поступившей в ходе реализации преимущественных прав акционеров.

Из них 22 078 496 781 акция размещена в результате осуществления акционерами преимущественного права их приобретения, правом воспользовался 231 акционер. 5 123 799 150 000 штук реализованы посредством биржевого размещения с предварительным сбором заявок для неограниченного круга инвесторов.

ВТБ планирует использовать средства, привлеченные в ходе размещения, на общие корпоративные цели.

"Мы успешно завершили второй этап по увеличению уставного капитала банка через дополнительный выпуск акций по открытой подписке на сумму около 93,8 млрд рублей. Это стало крупнейшим вторичным размещением на российском рынке акционерного капитала за последние 10 лет.

По итогам двух допэмиссий капитал банка увеличится на 243,2 млрд рублей, что позволит нам обеспечить дальнейший рост бизнеса при соблюдении нормативов по достаточности капитала на комфортном уровне", — подчеркнул заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

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