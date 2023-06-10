Новикомбанк рассказал о поддержке проектов предприятий по импортозамещению

Эксперты Новикомбанка стали участниками Всероссийского Форума "От импортозамещения к технологическому суверенитету". В рамках мероприятия представители банка поделились опытом обеспечения предприятий, задействованных в программе импортозамещения, доступным финансированием за счет сочетания различных мер государственной поддержки.

С 8 по 9 июня в Челябинске состоялся Второй Всероссийский Форум "От импортозамещения к технологическому суверенитету". Новикомбанк выступил финансовым партнером мероприятия. Участники дискуссии обсудили значимость национальных проектов для обеспечения технологического суверенитета страны, меры государственной поддержки для производителей импортозамещающей продукции, возможности для расширения межрегиональной кооперации и внешнеэкономических связей.

Управляющий дополнительным офисом в Челябинске Ирина Кудрякова стала участником панельной сессии "Финансирование проектов развития промышленности с использованием мер господдержки и собственных льготных программ Новикомбанка". Представитель банка рассказала о том, что, выступая в роли "генерального конструктора", банк интегрирует в сделку меры, подходящие для конкретного клиента, а также сопровождает проект на всех этапах его реализации. Данный подход позволяет предприятиям экономить значительные средства.

При финансовой поддержке Новикомбанка реализуется ряд значимых промышленных проектов федерального масштаба по созданию продукции стратегически важных отраслей — автомобиле-, судо- и авиастроения и радиоэлектронного комплекса.

В ходе круглого стола "Только практика. Опыт работы промышленных предприятий с грантами, субсидиями, льготными займами, налоговыми льготами" начальник отдела взаимодействия с государственными органами Алексей Грабаров рассказал об опыте банка по финансированию проектов развития промышленности. Спикер обратил внимание аудитории на актуальные меры господдержки, которые используются при кредитовании импортозамещающих предприятий, способствующих технологическому развитию России. Это льготное кредитование инвестиционных проектов создания производства приоритетной продукции (ПП 295), льготные кредиты на проекты диверсификации ОПК (26-П) и другие.

"Организация финансирования с использованием мер государственной поддержки — одно из приоритетных направлений работы Новикомбанка. В банке сформирована специализированная корпоративная база знаний — "Библиотека мер государственной поддержки", накоплена глубокая экспертиза. Все это позволяет оперативно интегрировать в проекты, с которыми приходят предприятия, существующие государственные меры поддержки и кредитно-финансовые продукты Новикомбанка. Мы выступаем своего рода фильтром, который позволяет быстро дать экспертизу по проектам импортозамещения с подробным сопровождением — от начальной стадии до закрытия сделки", — отметил Алексей Грабаров.