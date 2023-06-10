Самарец за 200 тыс. руб. "помог" получить мужчине соцвыплаты

Следственным отделом по Кировскому району города Самары следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).
По версии следствия, в декабре 2022 г. обвиняемый получил денежные средства в размере 200 тыс. руб. за способствование в признании местного жителя участником социальной адаптации граждан, для получения социальной помощи в виде денежных выплат и социальных услуг по социальному контракту.
В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
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