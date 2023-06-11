В Курумоче экстренно сел самолет из Москвы, на борту которого стало плохо пассажиру

В субботу, 10 июня, в Курумоче экстренно сел самолет из Москвы, следовавший в Махачкалу, на борту которого стало плохо пассажиру, сообщает Аviaincident.

В 16:37 была получена информация от диспетчера Актобе АЧВ о том, что экипаж воздушного судна доложил о больном пассажире на борту и принятом решении произвести посадку на незапланированный аэродром в Самаре.

Командир судна запросил "скорую" по прибытию, сигнал срочности и бедствия не объявлял. В 17:15 самолет благополучно приземлился.