В Курумоче экстренно сел самолет из Москвы, на борту которого стало плохо пассажиру

В субботу, 10 июня, в Курумоче экстренно сел самолет из Москвы, следовавший в Махачкалу, на борту которого стало плохо пассажиру, сообщает Аviaincident.
В 16:37 была получена информация от диспетчера Актобе АЧВ о том, что экипаж воздушного судна доложил о больном пассажире на борту и принятом решении произвести посадку на незапланированный аэродром в Самаре.
Командир судна запросил "скорую" по прибытию, сигнал срочности и бедствия не объявлял. В 17:15 самолет благополучно приземлился.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!