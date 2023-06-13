Правительство Самарской области готовится заключить концессионное соглашение по строительству международного межвузовского кампуса

Первый вице-губернатор-председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел заседание штаба по реализации проекта по созданию международного межвузовского кампуса IT-направления в Самаре. В совещании приняли участие главы министерств экономического развития и инвестиций, образования и науки, строительства и управления финансами, руководители ведущих вузов региона.

Создание сети современных кампусов в нашей стране ведется в рамках нацпроекта "Наука и университеты", инициированного президентом России Владимиром Путиным. Эта работа направлена на привлечение талантливой молодежи в науку, повышение вовлеченности профессионального сообщества в эффективное решение стратегически важных вопросов в научной сфере, а также формирование у граждан страны четкого представления о достижениях российской науки.

В апреле в Москве, в Институте научной информации по общественным наукам РАН, прошли стратегические сессии по реализации федерального проекта "Создание сети современных кампусов". По итогам сессий было принято решение о проведении пилотного проекта по соучаствующему проектированию кампуса в Самаре.

Проект кампуса разрабатывается под личным контролем губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

"Мы долгие годы мечтали о создании такого передового межвузовского пространства. Но не просто мечтали, а делали. И теперь мечта обретает реальные очертания. Мы привлекаем в этот проект серьезные инвестиции. И вправе рассчитывать, что вложения дадут эффект не только в показателях обеспеченности вузов учебными и жилыми площадями. Создание кампуса — это не про строительство стен. Это про выбор направления развития региона, про формирование творческих научных коллективов, про успешные стартапы и новые технологии", — подчеркнул глава региона в своем послании к депутатам Самарской губернской думы и жителям Самарской области.

Важно, что проектировщиками объекта будут учтены инициативы студентов и преподавателей, научного сообщества и бизнеса, жителей региона.

На совещании под председательством Виктора Кудряшова рассмотрели вопросы, касающиеся размещения объектов кампуса на определенных для его строительства земельных участках, количества студентов в жилом блоке и обучающихся в научно-образовательном блоке кампуса, основных финансово-экономических параметров проекта.

Для реализации проекта выбраны земельные участки вблизи стадиона "Солидарность Самара Арена" площадью 17 гектаров. Здесь появятся жилые корпуса для двухместного размещения порядка 5 тысяч студентов, около 130 квартир для преподавательского состава, учебно-образовательный блок. Проект предусматривает возможность расширения до 8 тысяч мест. С учетом практики проектирования объектов-аналогов здесь возможно обучение более 3 тысяч студентов одну смену.

Как отметил Виктор Кудряшов, "реализация проекта по созданию кампуса такого уровня открывает перед регионом большие перспективы. Заявка Самарской области на получение федерального финансирования заняла первое место по уровню подготовки, теперь перед нами стоит задача подготовить достойный проект".