БК "Самара" подписал защитника Ивана Викторова

Защитник Иван Викторов — еще один новобранец мужского БК "Самара". Соглашение с игроком рассчитано на два сезона в формате "1+1".

Родился 1 ноября 1995 года. Рост 196 см.

Выступал за юношескую и молодежную команды "Спартака" (Санкт-Петербург, 2010-2014), молодежную и основную команды "Нижнего Новгорода" (2014-2017), "Химки-Подмосковье" (2017/2018) и "Енисей" (Красноярск, 2018-2023).

В составе сборной России принимал участие в чемпионатах Европы U18 (2013) и U20 (2015).

Участник "Матча молодых звезд" (2017).

В сезоне-2022/2023 в составе "Енисея" принял участие в 32 матчах Единой Лиги ВТБ, в которых в среднем набирал 3,8 очка и делал 1,6 подбора.