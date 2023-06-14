Самарец хотел купить 20 тонн сахара, но нарвался на мошенника

Индивидуальный предприниматель из Самары стал жертвой мошенника и лишился более 1 млн руб., сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Мужчина увидел на одном из сайтов объявление о продаже большого количества сахара по оптовой цене, связался с продавцом и обсудил доставку и оплату товара. Мужчина приобрел 20 тонн сахара и перечислил незнакомому продавцу более 1 млн руб. за покупку, но спустя время так и не получил товар, а продавец перестал выходить на связь. После этого мужчина обратился за помощью в полицию.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
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Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
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