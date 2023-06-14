"Ладья" выменяла у "Тороса" нападающего Антона Битева

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Хоккейные клубы "Лада" и "Торос" совершили сделку, в результате которой тольяттинцы заполучили спортивные права на Антона Битева в обмен на денежную компенсацию и затем заключили с 18-летним нападающим двусторонний контракт сроком на три года, сообщает пресс-служба автозаводцев.