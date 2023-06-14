"Ладья" выменяла у "Тороса" нападающего Антона Битева

Хоккейные клубы "Лада" и "Торос" совершили сделку, в результате которой тольяттинцы заполучили спортивные права на Антона Битева в обмен на денежную компенсацию и затем заключили с 18-летним нападающим двусторонний контракт сроком на три года, сообщает пресс-служба автозаводцев.
Битев (30.05.2005, 179-72) является воспитанником челябинской школы "Метеор-Сигнал", но в последние два года выступал в ЮХЛ за нефтекамский "Торос". По итогам прошлого сезона Антон стал лучшим бомбардиром Первенства ПФО до 18 лет, набрав в общей сложности 129 (42+87) очков за 57 матчей.
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