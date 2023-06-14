В Самаре продлили ограничение движения по пр. Масленникова

Производство аварийных работ на теплосетях по пр. Масленникова продляется до 16 июня, сообщили в пресс-службе департамента транспорта Самары.
"На время закрытия движения троллейбусные маршруты №№ 4 и 15 проследуют по Московскому шоссе, ул. Коммунистической через Губернский рынок до Железнодорожного вокзала. Троллейбусы маршрута № 19 — от Барбошиной поляны до ул. Луначарского", — отмечается в сообщении.
Напомним, ограничение движения на этом участке действует с 9 июня
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Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
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