В Самаре продлили ограничение движения по пр. Масленникова

Производство аварийных работ на теплосетях по пр. Масленникова продляется до 16 июня, сообщили в пресс-службе департамента транспорта Самары.

"На время закрытия движения троллейбусные маршруты №№ 4 и 15 проследуют по Московскому шоссе, ул. Коммунистической через Губернский рынок до Железнодорожного вокзала. Троллейбусы маршрута № 19 — от Барбошиной поляны до ул. Луначарского", — отмечается в сообщении.

Напомним, ограничение движения на этом участке действует с 9 июня