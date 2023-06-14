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Олимпийские Спорт

Гандбольная "Лада" подписала бомбардира южнокорейского "Пусана" Алину Кишко

ТОЛЬЯТТИ. 14 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Контракт с гандбольной "Ладой" подписала бомбардир южнокорейского клуба "Пусан" Алина Кишко, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

Фото: "Лада" ГК

Спортсменка родилась, воспитывалась и начинала свою профессиональную карьеру в Минске. В 16-летнем возрасте Алина подписала свой первый профессиональный контракт с клубом БНТУ-"БелАЗ", провела в нем на позиции левого полусреднего три полных сезона. Правда, первый оказался скомкан из-за перенесенной операции, а вот следующий принес ей звание чемпионки РБ. По итогам третьего минчанки хоть и остались с серебром, зато Кишко стала лучшим бомбардиром белорусской суперлиги, забросив в 25 матчах 195 мячей (почти 8 голов в среднем за игру).

В апреле 2022-го один из лидеров молодежной сборной Белоруссии в первый и пока единственный раз попробовал свои силы в национальной команде на Кубке Дружбы в Москве. А с января по май текущего года ныне 20-летняя новоиспеченная тольяттинка себя испытывала в корейском чемпионате, где тоже проявила себя как один из топ-снайперов, войдя в тройку лидеров среди бомбардиров, и стала обладательницей титула вице-чемпионки этой экзотической страны.

"Как только поступило предложение от российского клуба, я сразу им заинтересовалась, так как за несколько месяцев в Корее соскучилась по дому и хотела далее играть поближе к нему, — комментирует Алина свой переезд в Автоград. — Другие варианты тоже были, но, тщательно всё взвесив, я остановилась на "Ладе". Пообщалась с Ирой Мокат, с которой, как и с Валей Войтулевич, мы вместе играли за БНТУ-"БелАЗ". Она поделилась своими положительными эмоциями, после чего я уже долго не раздумывала. О Тольятти, к сожалению, наслышана пока мало. Знаю только о реке Волге. Но горю желанием поскорее познакомиться с городом. Хочу в тольяттинском клубе усовершенствовать свои спортивные результаты. Поэтому я здесь".

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