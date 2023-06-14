В Самаре погиб сотрудник муниципального предприятия

Во вторник, 13 июня, в Самаре произошел несчастный случай на муниципальном предприятии. Об этом сообщает региональное СУ СК.
По предварительным данным, 74-летний сотрудник электрохозяйства получил удар током во время ремонта привода агрегата на подстанции. В итоге мужчина погиб.
В связи со случившимся следователи начали проверку.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!