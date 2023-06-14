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Общество

Жители Отрадного собрали помощь бойцам в зону СВО

ОТРАДНЫЙ. 14 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Кедровая баня, "Урал" с краном-манипулятором, бортовой "КамАЗ" и множество необходимых и полезных вещей доставлены с гуманитарным конвоем с зону проведения специальной военной операции. Вещи собирали всем миром жители Отрадного и соседних районов, а также сотрудники компании "РОСБИ". Об этом сообщил депутат Самарской губернской думы Николай Сомов.

Фото: vk.com

В состав груза также вошли квадрокоптеры, тепловизоры, противодронное оружие, газовые баллоны, спутниковую антенну, продукты питания и маскировочные сетки, спецсредства и продуктовые наборы, средства гигиены, а также письма и рисунки от школьников села Беловки.

В прошлую поездку в зону СВО, которая состоялась весной, военным доставили УАЗы. Именно тогда один из командиров попросил оказать содействие в приобретении "КамАЗа" и бани для военнослужащих. Общими с коллективом "РОСБИ" усилиями приобрели, помимо "КамАЗа", еще и "Урал" с 7-тонной крановой установкой. Вдобавок отвезли бойцам настоящую кедровую баню, которую специалисты компании переделали из семейного формата в армейский, рассказал Николай Сомов.

В сборе гуманитарной помощи участвовало множество людей: коллектив ГК "РОСБИ", жители и предприниматели Отрадного. К примеру, специалисты ИП Ермолаев и ИП Прокофьев в короткий срок осуществили ремонт машин, мастера автосервиса "Джентер"оперативно перекрасили транспорт в маскировочный цвет, ИП Щанькин предоставил запчасти для техники, ИП Королев сделал скидку на маскировочные сетки и обмундирование.

Отдельные слова благодарности депутат передает Кинель-Черкасскому району, от которого при помощи БФ "Содействие и Созидание" бойцам передали многие необходимые на фронте вещи: шуруповерт, болгарку, электрические провода, строительные материалы, сладкие подарки и сработанную руками волонтеров из Фонда "Зеленый источник" маскировочную сеть, а АО "Нива" отправило современное антидроновое ружье.

"Видно, что народ сплотился и охотно поддерживает участников СВО. Многие бизнесмены и жители города сами проявляют инициативу. Вот и в этот раз всем вместе нам удалось собрать много посылок для наших ребят. Главнее задачи сейчас для нас нет!" - уверен Николай Сомов.

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