Главным тренером "Самары-2" стал Александр Полинкевич

Александра Полинкевича назначили главным тренером молодежной команды "Самары-2".

Полинкевич работает в баскетбольном клубе "Самара" с 2011 года. Он прошел путь от дебюта в Суперлиге до двух чемпионств и двух побед в Кубке России, а в сезоне-2022/2023 помог команде освоиться в Единой лиге ВТБ. С осени 2021 г. Полинкевич входит в тренерский штаб национальной сборной России.

Работа с "Самарой-2" станет первым для него опытом самостоятельной работы.