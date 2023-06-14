Главным тренером "Самары-2" стал Александр Полинкевич

Александра Полинкевича назначили главным тренером молодежной команды "Самары-2".
Полинкевич работает в баскетбольном клубе "Самара" с 2011 года. Он прошел путь от дебюта в Суперлиге до двух чемпионств и двух побед в Кубке России, а в сезоне-2022/2023 помог команде освоиться в Единой лиге ВТБ. С осени 2021 г. Полинкевич входит в тренерский штаб национальной сборной России.
Работа с "Самарой-2" станет первым для него опытом самостоятельной работы.
Последние комментарии
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!
Домашние стены помогают всегда.