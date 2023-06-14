В Самаре открылся фестиваль набережных "ВолгаФест"

Во вторник, 13 июня, в Самаре открылся седьмой фестиваль "ВолгаФест". На пляже у старой набережной уже появились "Воздушная башня", "Замок для чудовищ", музейный городок и много чего еще. Организаторы рассказали подробности о площадках.

Темой 2023 г. стала любовь. Фестиваль воспевает любовь к Самаре, к месту, реке, природе, а также к талантливым людям. "Мы подошли к теме с разных сторон. Здесь будет и любовь, которая травмирует и лечит, любовь, которая вдохновляет и создает что-то новое", — поясняет продюсер фестиваля набережных "ВолгаФест" Михаил Савченко.

На пляже есть четыре паблик-арт объекта. Первый — "Воздушная башня" (московское архитектурное бюро Office1234) говорит об эфемерности чувства. Другой объект от этой же группы — синяя "Башня-опора". Она, наоборот, символизирует стабильность любви и то, что на любимого человека можно опереться.

Еще один паблик-арт — розовый "Замок для чудовищ". Это проект кураторской группы "Край" из Перми и арт-группы "Малышки 18:22". "В каждом из нас кроются чудовища — это разные страхи, боль, ужасы, переживания, которых мы стесняемся и которые боимся показывать. И мы сделали замок, где любой человек может эти свои переживания превратить в мягкую игрушку-чудовище и таким образом выразить их. Мы хотим, чтобы это место пополнялось работами людей. Посетители будут соавторами площадки, а в последний день можно будет забрать своих чудовищ", — поясняют участники кураторской группы "Край".

На другом конце пляжа расположился четвертый паблик-арт объект — интерактивный "Волжский слон" от московского архитектурного бюро "Дружба". Он вдохновлен повестью "Маленький принц" и образом змеи, которая проглотила слона.

В этом году "ВолгаФест" оставит после себя след — это пляжные кабинки. Ранее прошел архитектурный конкурс, три лучших проекта которого можно увидеть на пляже. Все победители — самарские архитекторы. Кабинки функциональны, ими можно пользоваться.

В музейном городке в этом году представлены восемь площадок. Каждый музей рассказал про свой язык любви. Например, филиал Третьяковки в Самаре представил интерпретацию семи шедевров из коллекции Третьяковской галереи, которые рассказывают о любви. Так, зрители увидят "Гадалку" Врубеля и сами смогут погадать на любовь. А у "Любовного письма" Сомова можно оставить записку своему возлюбленному или же взять чужую.

Каждый вечер в пятницу, субботу и воскресенье на закате будут показывать спектакль "Любовь любовь любовь любовь любовь", созданный специально для "ВолгаФеста". На сцене "Лесной театр", которая вписана в лес, зрители увидят несколько новелл о любви и о том, как она создавала мир и все, что мы видим вокруг. В создании постановки участвуют около 70 человек, в том числе композитор Кира Вайнштейн.

Подробную программу лекций, спектаклей и других мероприятий можно посмотреть здесь.