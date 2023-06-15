В Самаре до конца июня отремонтируют дорогу на ул. Красных Коммунаров

До конца июня планируется отремонтировать и проезжую часть улицы Красных Коммунаров, в границах улиц Калинина и XXII Партсъезда. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Самары.
Сегодня под контролем специалистов и общественников на улице Красных Коммунаров продолжились работы по усилению основания дороги, которое с течением времени из-за эксплуатационных нагрузок разрушилось. В нескольких локациях имелись просадки. Перед устройством нового дорожного полотна ослабленные участки основания укрепляют.
"Так называемые "коробочки" — их будет три общей площадью порядка 2 тысяч квадратных метров — устроим на всю ширину проезжей части. Но чтобы полностью не ограничивать движение транспорта, работу организуем по половинкам автодороги", — пояснил мастер дорожного участка Роман Попов.
Подрядчик производит выемку старого грунта, избавляет локации от непригодной дорожной одежды, занимается разработкой и уплотнением основания.
Технология послойная, и новая "подушка" будет толщиной в 48 см.
Предусмотрены и работы на инженерных коммуникациях — 17-ти смотровых и дождеприемных колодцах. По заверению подрядчика, с этим видом работ справились почти на 90%.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?