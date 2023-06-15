В Самаре до конца июня отремонтируют дорогу на ул. Красных Коммунаров

До конца июня планируется отремонтировать и проезжую часть улицы Красных Коммунаров, в границах улиц Калинина и XXII Партсъезда. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Самары.

Сегодня под контролем специалистов и общественников на улице Красных Коммунаров продолжились работы по усилению основания дороги, которое с течением времени из-за эксплуатационных нагрузок разрушилось. В нескольких локациях имелись просадки. Перед устройством нового дорожного полотна ослабленные участки основания укрепляют.

"Так называемые "коробочки" — их будет три общей площадью порядка 2 тысяч квадратных метров — устроим на всю ширину проезжей части. Но чтобы полностью не ограничивать движение транспорта, работу организуем по половинкам автодороги", — пояснил мастер дорожного участка Роман Попов.

Подрядчик производит выемку старого грунта, избавляет локации от непригодной дорожной одежды, занимается разработкой и уплотнением основания.

Технология послойная, и новая "подушка" будет толщиной в 48 см.

Предусмотрены и работы на инженерных коммуникациях — 17-ти смотровых и дождеприемных колодцах. По заверению подрядчика, с этим видом работ справились почти на 90%.