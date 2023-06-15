16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре врачи не заметили смертельного отравления ядовитым "Мистером сидром" у 25-летней женщины В центре Самары столкнулись трамвай и грузовик Кассационный суд оставил без изменений приговор бывшему топ-менеджеру РКЦ "Прогресс" Все слова записаны: ФСБ рассекретила материалы ОРМ по делу о коррупции в СГЭУ На ул. Мичурина в Самаре грузовик сбил мотоциклиста

Происшествия

В Самаре врачи не заметили смертельного отравления ядовитым "Мистером сидром" у 25-летней женщины

САМАРА. 14 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 54
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В социальных сетях идет обсуждение того, что якобы самарские врачи не смогли вовремя определить отравление метанолом, неделю лечили Снежану С. от другого заболевания, а когда по стране прошла волна массовых отравлений "Мистером сидром" и врачи заподозрили неладное, самарчанка, к сожалению, скончалась, пишет "КП-Самара".

По словам подруг, Снежана выпила всего стаканчик смертельного напитка. Ее молодой человек тоже пил "Мистер сидр", но так как в его организме еще присутствовала водка, яд якобы нейтрализовался. Он отделался лишь первичными симптомами отравления — рвотой и диареей.

Снежана попала в больницу в состоянии комы еще 1 июня, когда о массовых отравлениях в нескольких городах России еще не слышали. Врачи в токсикологическом центре почему-то не определили серьезного отравления и перенаправили пациентку в стационар городской больницы, где Снежане поставили диагноз — острая почечная недостаточность.

"Пять дней она была без сознания под ИВЛ, врачи проводили гемодиализ, очищая кровь от воды и токсинов. Но это лечение не помогало", — рассказывают знакомые семьи.

Когда по стране прошла информация о ядовитом "Мистере сидре" врачи узнали, что в тот день, когда Снежане стало плохо, она пила этот напиток. Когда ее перевели обратно в токсикологию, было уже поздно — женщина скончалась, так и не приходя в сознание.

По мнению родственников погибшей, в гибели Снежаны виноваты врачи, которые не стали проводить полное обследование и из-за неправильного диагноза упустили пять дней, когда самарчанку можно было спасти. Снежана скончалась в больнице 9 июня 2023 года.

"По вопросу оказания медицинской помощи министерством здравоохранения Самарской области будет проведена проверка", — сообщили изданию в ведомстве.

По последним официальным данным, в России было зарегистрировано 108 случаев отравления "Мистером сидром", 38 человек скончались. Расследованием занимается Центральный аппарат Следственного комитета России.

Напомним, о массовом отравлении жителей разных регионов суррогатным сидром, произведенным в Самарской области, стало известно 5 июня. Сообщается, что сидр мог быть изготовлен с применением алкоголя, пропавшего со склада ГУ МВД по Самарской области.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:21 Облсуд вынес новое решение по делу экс-начальника самарской полиции Хомских

Деньги не пахнут вот адвокаты и пашут...

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:19 Защитники обвиняемых в убийстве в кафе "Левша" хотят вернуть дело прокурору

Странные дела творятся в Самаре...

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:15 В Самаре начнут суд над вторым сотрудником ФСБ за "хищение" криптовалюты у хакера

Коммерция. то нефтяников крышуют то археологов. А тут биткоины...

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:11 Адвокаты: Людмила Тархова не могла совершить вымогательство, так как не имела реального компромата

Еще проще. Мошенничество...

Дима Иванаев 10 марта 2023 19:32 В Самаре на ул. Молодогвардейской кирпичная стена рухнула на припаркованный во дворе автомобиль

Здравствуйте, есть контакты владельца?

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2