В Самаре врачи не заметили смертельного отравления ядовитым "Мистером сидром" у 25-летней женщины

В социальных сетях идет обсуждение того, что якобы самарские врачи не смогли вовремя определить отравление метанолом, неделю лечили Снежану С. от другого заболевания, а когда по стране прошла волна массовых отравлений "Мистером сидром" и врачи заподозрили неладное, самарчанка, к сожалению, скончалась, пишет "КП-Самара".

По словам подруг, Снежана выпила всего стаканчик смертельного напитка. Ее молодой человек тоже пил "Мистер сидр", но так как в его организме еще присутствовала водка, яд якобы нейтрализовался. Он отделался лишь первичными симптомами отравления — рвотой и диареей.

Снежана попала в больницу в состоянии комы еще 1 июня, когда о массовых отравлениях в нескольких городах России еще не слышали. Врачи в токсикологическом центре почему-то не определили серьезного отравления и перенаправили пациентку в стационар городской больницы, где Снежане поставили диагноз — острая почечная недостаточность.

"Пять дней она была без сознания под ИВЛ, врачи проводили гемодиализ, очищая кровь от воды и токсинов. Но это лечение не помогало", — рассказывают знакомые семьи.

Когда по стране прошла информация о ядовитом "Мистере сидре" врачи узнали, что в тот день, когда Снежане стало плохо, она пила этот напиток. Когда ее перевели обратно в токсикологию, было уже поздно — женщина скончалась, так и не приходя в сознание.

По мнению родственников погибшей, в гибели Снежаны виноваты врачи, которые не стали проводить полное обследование и из-за неправильного диагноза упустили пять дней, когда самарчанку можно было спасти. Снежана скончалась в больнице 9 июня 2023 года.

"По вопросу оказания медицинской помощи министерством здравоохранения Самарской области будет проведена проверка", — сообщили изданию в ведомстве.

По последним официальным данным, в России было зарегистрировано 108 случаев отравления "Мистером сидром", 38 человек скончались. Расследованием занимается Центральный аппарат Следственного комитета России.

Напомним, о массовом отравлении жителей разных регионов суррогатным сидром, произведенным в Самарской области, стало известно 5 июня. Сообщается, что сидр мог быть изготовлен с применением алкоголя, пропавшего со склада ГУ МВД по Самарской области.