Школьница, впавшая в кому после употребления самарского сидра, скончалась

В Курганской области скончалась 17-летняя школьница, которая после употребления самарского алкогольного напитка "Мистер Сидр" несколько дней провела в коме, сообщает Telegram-канал Shot.
По данным источника, 17-летняя девочка из города Шумиха впала в кому 7 июня после того, как выпила 2,5 литра "Пина колады" марки "Мистер сидр", продукция которой стала причиной массовых смертельных отравлений по всей России.
Ее подружка, выпившая 1,5 литра того же напитка, получила легкое отравление: ей оказали помощь на месте, госпитализация не потребовалась.
Ранее от алкогольной продукции, произведенной в пос. Винтай Самарской области, погиб 31 человек. Более 100 пострадали.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!