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Школьница, впавшая в кому после употребления самарского сидра, скончалась

КУРГАН. 11 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В Курганской области скончалась 17-летняя школьница, которая после употребления самарского алкогольного напитка "Мистер Сидр" несколько дней провела в коме, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, 17-летняя девочка из города Шумиха впала в кому 7 июня после того, как выпила 2,5 литра "Пина колады" марки "Мистер сидр", продукция которой стала причиной массовых смертельных отравлений по всей России.

Ее подружка, выпившая 1,5 литра того же напитка, получила легкое отравление: ей оказали помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

Ранее от алкогольной продукции, произведенной в пос. Винтай Самарской области, погиб 31 человек. Более 100 пострадали. 

Гид потребителя

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